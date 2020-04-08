Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt altına alıyor

Karabük Merkeze bağlı Kahyalar Köyü Muhtarı, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle köylüleri tek tek ziyaret ederek ateşlerini ölçüyor.

08.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:55
Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt altına alıyor
Karabük Merkeze bağlı Kahyalar Köyü Muhtarı, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle köylüleri tek tek ziyaret ederek ateşlerini ölçüyor.

Korona virüsü nedeniyle büyükşehirlerden köylere göçlerin yoğun olması köylüleri endişelendirirken, muhtarlar çeşitli yöntemlerle önlemler almaya çalışıyor. Karabük Merkeze bağlı olan Kahyalar Köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, mahalleleri tek tek gezip köylülerin ateşlerini ölçüp kayıt altına alıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından köylülerin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışan Coşku,n 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara 'Evde Kal' uyarılarında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Coşkun, mahalle sakinlerinin sağlığının her şeyden önce geldiğini ve bu noktada üzerlerine düşen ne varsa şimdiye kadar yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini söyledi.

Her gün mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini alarak kendilerine ulaştırdıklarını ifade eden Coşkun "Muhtarlık olarak mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarının ötesinde neler yapabileceğimizi düşündük ve sağlıkları noktasında da böyle bir adım atmaya karar verdik. Korona virüsü belirtilerinden biri de düşmeyen yüksek ateş. Muhtarlık olarak özellikle evden çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızın ateşini ölçerek günlük kayıt altında tutuyoruz. Mahalle sakinlerimize evlerinden çıkmayarak kurallara uydukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu salgın hastalıktan ülke olarak kurtulacağımızı ümit ediyorum. Mahalle sakinlerimizden özellikle sokak kapılarını kilitli tutmalarını ve temastan uzak durmalarını istiyorum. Hiç çekinmeden her türlü ihtiyaçlarını bizlere bildirmeleri halinde de muhtarlık olarak bizzat alıp kendilerine ulaştıracağımızı da bilmelerini istiyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt altına alıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral için tatlı ikram edildi - Haber 18:52: Gazze'de yüksek lisans tezi savunmasına koronavirüs önlemi - Haber 18:50: İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı - Haber 18:50: Amasya'da bir köy karantinaya alındı - Haber 18:50: Süper Ay Çin'de görüntülendi - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin