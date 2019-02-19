Sosyal Medya Hesabından "Her Şeyin Sonu" Yazılı Paylaşım Yapan Muhtar, İntihar Girişiminde Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Altın Mahallesi Muhtarı İsmail Ç. (46) sosyal medya hesabından, 'Her şeyin sonu' yazısını paylaştıktan sonra tabancasını başına ateşleyerek, intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Muhtar, tedavi altına alındı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Olay, öğle saatlerinde Altın Mahallesi'nde meydana geldi. Borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Muhtar İsmail Ç., sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, 'Her şeyin sonu...' yazısını paylaştıktan sonra evinde tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Muhtar, otomobille Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayı duyan çok sayıda mahalle sakini hastaneye gelerek, 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğu öğrenilen İsmail Ç.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Jandarma, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA