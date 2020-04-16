Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor İstanbul Kartal'da bir muhtar, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla korona virüs tedbirleri ve mahalledeki diğer çalışmalar hakkında vatandaşları, işaret dili tercümanıyla birlikte bilgilendirmesi dikkat çekti.

16.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:20
Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor
İSTANBUL - İstanbul Kartal 'da bir muhtar, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla korona virüs tedbirleri ve mahalledeki diğer çalışmalar hakkında vatandaşları, işaret dili tercümanıyla birlikte bilgilendirmesi dikkat çekti.
Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan Soner Eker, korona virüs tedbirlerini, mahallede kendisinin ve kamu kurumlarının çalışmalarını, muhtelif konuları sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak vatandaşlara aktarıyor. Korona virüs gibi önemli bir tehlike karşısında işitme engellileri de bilgilendirmeyi amaçlayan Muhtar Eker'in anlatımlarında işaret dili tercümanı da kullanıyor.İşaret dili tercümanı eşliğinde, sohbet tarzında sorulu cevaplı, bazen de gündemle ilgili konuk alan Muhtar Eker, gerçekleştirdiği sosyal projeleri ve duyarlılığıyla mahallede yaşayanların da ilgisini çekiyor.
Mahallede yaşayan vatandaşlarda çok iyi tepkiler aldığını belirten Muhtar Soner Eker, "Ben üç dönemdir Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde muhtarlık yapmaktayım. Korona virüs salgını çıktıktan sonra zaman zaman sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerimizi bilgilendirme amaçlı canlı yayınlar yapmaya başladık. İşitme engelli vatandaşlarımızı da düşünerek işaret dili tercümanı Serpil Sadak hanımla canlı yayın yapmaya başladık" dedi.
Mahalle sakinlerinden işitme engelli 66 yaşındaki Seyhan Sadak, "İşitme engelliler için iletişim önemli. Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarımız bilgileri tercüman vasıtasıyla bizlerle paylaşıyor. Muhtarımıza ve işaret dili tercümanımıza çok teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı.
Muhtarın mahalledeki çalışmalar hakkında sürekli bilgiler verdiğini aktaran Şahabettin Balcı ise, "Muhtarımız sağ olsun sosyal medya üzerinden bizleri bilgilendiriyor. Bizleri aydınlatıyor. Ayrıca muhtarımızın işitme engellilerin bilgilendirilmesini tercüman vasıtasıyla sağlaması dikkatimizi çekti. Çok duyarlı ve ince bir düşünce. Kendisini tebrik ediyorum"diye konuştu. Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kartal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Başkan Berge: "Ekmek mahallelerde satılacak" - Haber 17:06: Sağlıklı Hayat Merkezi projesi hazır - Haber 17:06: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin... - Haber 17:06: Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi - Haber 17:05: Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber