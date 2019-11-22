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Muhtar kalbine yenik düştü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 64 yaşındaki Mahalle Muhtarı Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

22.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44Muhtar kalbine yenik düştü
'in İslahiye ilçesinde 64 yaşındaki Mahalle Muhtarı Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İslahiye İlçesi'ne bağlı Arfalı Mahallesi Muhtarı 64 yaşındaki Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Settar Çığır, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık 1 yıldır mahalle muhtarlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Muhtar Çığır'ın cenazesi, bugn Arfalı Mahalle camisinde kılınan öğle namazına müteakiben mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene ilçe protokolü, çevre mahalle muhtarları, sevenleri ve yakınları katıldı. - GAZİANTEP

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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