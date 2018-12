Muhtar Kent, Zirvede Bıraktı

07 Aralık 2018 Cuma 16:13



Coca-Cola şirketindeki çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, kendi hikayesini kaleme aldı. Şirkette bulunduğu zamanın sonuna geldiğini, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2019 yılında bırakacağını vurgulayan Kent, "40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.Coca-Cola Şirketi'nin 14. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen James Quincey, bayrağı, 1978 yılında başladığı Coca-Cola sistemindeki kariyerini Nisan ayında emekli olarak sonlandırmayı planlayan Muhtar Kent'ten alıyor.Coca Cola'nın sitesinde yer alan veda yazsında, çalışma hayatından önemli satır başlarını paylaşan Muhtar Kent, "Aldığım en değerli ders, işteki başarının hiç bir zaman garanti olmadığı. Özellikle bizim gibi 132 yıllık bir geleneğe sahip bir şirket bile, sürdürebilir ve sağlıklı büyümesi için kendini yenileyebilmelidir. Beni dört farklı kıtaya taşıyan söz konusu yenilenme sürecine dahil olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı" ifadesini kullandı."40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum"Muhtar Kent, kendinden sonra Coca-Cola'nın kaptan dümenine geçecek James Quincey hakkında da, "CEO olduğum gün, bir sonraki CEO'nun kim olacağını düşünmeye başladım. ve dünya çapında liderliğimizi sürekli geliştirdiğimizden emin olmak için yönetim kurulumuzla yakın bir şekilde çalıştım. Mayıs 2017'de James Quincey'nin benden bayrağı devraldığı tarihteki en sorunsuz CEO geçişlerinden birini yaşadığımız için çok gururluyum" dedi.Başarının tek bir kişiye ait olamayacağının altını çizen Kent, "Yıllar geçtikçe, bizim gibi bir işletmeyi evrim geçirmenin ve güçlendirmenin asla bir kişi hakkında olmadığını öğrendim. Başarı, geçmişimize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider grubunu hazırlamakla ilgilidir. Başarı asla garanti edilmez. İşi daha iyi için değiştirme fırsatını yakalayarak, her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. 40 yıldan sonra üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi."Coca-Cola sistemi içinde olmaktan keyif aldım"1978 yılında New York Times gazetesinde Coca-Cola iş ilanı gördüğünü ve hikayesinin bu şekilde başladığını anlatan Kent, "Başvurumun üzerinden çok geçmeden Atlanta'ya iş görüşmesi için gittim. Yönetici adayı olarak kabul edilmem ile o zamandan beri Coca-Cola sistemi içinde olmaktan keyif aldığım yaşamım başladı" dedi.Kent, "1978 yılında sıfırdan başladığımda işimiz güçlüyü ancak yeteri kadarıyla değildi. Sprite, Minute Maid, Fanta, Tab ve çok sayıda markanın satışını yapıyorduk ancak odak noktamız Cola markasıydı. Diyet kola henüz üretilmemişti. Bazı uzmanlar, daha iyi günlerimizin olacağını ifade ediyordu" dedi.2008 yılında CEO olduğu zaman ise şirketin ürün yelpazesinin geçmişe oranla daha büyük, daha çeşitli fakat diğer içecek türlerine daha az bağımlı olduğunu kaydeden Muhtar Kent, "Bunun yanı sıra, işimizi büyütmek için yapmamız gereken çok iş vardı. O dönem şirkette 1970'lerden kalma sorunların yankıları devam ediyordu. Nihayetinde, büyük markalar oluşturma, perakende ve restoran müşterilerimiz için değer artırma ve güçlü bir franchise şişeleme sistemine öncülük eden temel iş modelimize yeniden odaklanmamız gerekiyordu" dedi.Ürün sayımız 2017'de 2 bin 800 iken bugün 4 bin 100'e çıkmış durumdaMuhtar Kent, "Son zamanlarda ise söz konusu iş modeline franchise'a dönüştürdük ve iş ortaklarımızla birlikte sistemimize değer katarak uzun vadede büyüme ivmesi yakaladık. Ayrıca işimizin bazı temellerini yeniden düşünmek zorunda kaldık. Tarihsel olarak, model oldukça basitti. Şirket, bitmiş ürünler imal eden ve dağıtan şişeleme ortaklarımıza konsantre olmuştu. Bu kapsamda, satışların toplam hacmi artırmak için bir teşvik modeli oluşturduk" diye konuştu. Müşterilerin ürün çeşitliliği beklediklerini ve yatırımlarını bu yönde yaptıklarını belirten Kent, "Pazarladığımız ürün sayısı 2017'de 2 bin 800 iken bugün 4 bin 100'e çıkmış durumda" diye konuştu.İş stratejisi olarak üretkenliği benimsediklerini ve 2008 yılında başlattıkları programlar ile 2019 yılına kadar yıllık 4 milyar dolar tasarruf sağladıklarını açıklayan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, "Bu tasarruflarla, sonuçlarımıza değer veren ana markalarımıza yeniden yatırım yaptık. Ayrıca, şimdi ve geleceğe doğru işimize yardımcı olmak için birçok yeni markaya yatırım yaptık" dedi.Seyahatleri sırasında kadınlar için ekonomik fırsatlar gördüğünü dile getiren Kent, 5by20 girişimi ile dünya çapında 5 milyon kadın girişimciyi desteklediklerinin bilgisini paylaştı.Muhtar Kent, mesajının sonunda ise çalışma arkadaşları, iş ortakları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - İSTANBUL