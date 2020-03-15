Muhtar, korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı
Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar, mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.
15.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:03
Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar, mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.
Adıyaman Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle sakinlerine korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı. Muhtar, kaldırımdan geçen vatandaşlara, araçları ile ilerleyen sürücü ve yolculara, mahalledeki esnaf ve müşterilerine maske ve eldiven dağıttı.
Korona virüsünün görülmesinden sonra ülkemizde maske ve eldivenlerin fiyatlarının fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren Muhtar Taş, maskeleri kendi elleriyle taktı.
Abdulkadir Geylani Taş, özellikle 60 yaş üstü kişilere maske ve eldiveni dağıttıklarını belirterek, "Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza duyarlı olmaları açısından bu maske ve eldivenleri dağıtmaya başladık. Fırsatçılar korona virüsünden sonra bayağı bir fiyat artışı yaptı. Fırsatçılık yapan karaborsacılara, bu sahtekarlara karşı halkımıza bedava maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle korunmak adına maske bulundurması gerekiyor" dedi.
Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle sakinlerine korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı. Muhtar, kaldırımdan geçen vatandaşlara, araçları ile ilerleyen sürücü ve yolculara, mahalledeki esnaf ve müşterilerine maske ve eldiven dağıttı.
Korona virüsünün görülmesinden sonra ülkemizde maske ve eldivenlerin fiyatlarının fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren Muhtar Taş, maskeleri kendi elleriyle taktı.
Abdulkadir Geylani Taş, özellikle 60 yaş üstü kişilere maske ve eldiveni dağıttıklarını belirterek, "Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza duyarlı olmaları açısından bu maske ve eldivenleri dağıtmaya başladık. Fırsatçılar korona virüsünden sonra bayağı bir fiyat artışı yaptı. Fırsatçılık yapan karaborsacılara, bu sahtekarlara karşı halkımıza bedava maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle korunmak adına maske bulundurması gerekiyor" dedi.
Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdulkadir Geylani, Adıyaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti