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Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

20.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:18
Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Doğan, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti. Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini koronavirüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini koronavirüs hastalığından koruyacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Muhtarın açıklaması

-Vatandaşların kolonya sıkması

Haber-Kamera: Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), -


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Kaynak: DHA

Etiketler : Şereflikoçhisar, Menderes, Ankara, Güncel

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