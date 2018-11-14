Muhtar Köylüye Cami Hoparlöründen Sitem Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:11

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü muhtarı Hüryaşa Söğüt, çalışmalarına destek vermediklerini ileri sürdüğü köylüsüne cami hoparlöründen yaptığı duyuruyla sitem etti ve buna ilişkin görünlüyü sosyal medya hesabından yayınladı.Kurtkale Muhtarı Söğüt, köyde yürütülen su hattı çalışmalarına köylülerin destek vermediğini ileri sürerek, bu yöndeki sitemini cami hoparlöründen yaptığı duyuruyla ilan etti.Bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Söğüt, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bazı çalışmalar yapıldığını, ancak daralan zamana rağmen köylünün yeterli desteği vermemesinden yakındı.Bu nedenle sitemini böyle bir yolla dile getirmeye çalıştığını anlatan Söğüt, şunları kaydetti:"Kar ve kış kapıya dayandı. Ben de diyorum ki yapılacak işlerimizi bir an önce bitirelim ama bu talebime yeterli destek gelmedi. Özellikle su ile ilgili yapılan işlerimiz yarım kalmasın diye. Yeterli desteği almayınca sitemimi bu şekilde dile getirdim."