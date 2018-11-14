Köylüye Kızan Muhtar Cami Hoparlöründen Sitem Etti: Sizde Hiç Vicdan Yok mu?

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu. Muhtar, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum?Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu?" dedi.

MUHTAR, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN SİTEM ETTİ

Kurtkale köyü Muhtarı Hüryaşa Söğüt, köyde yapılan su çalışmalarına 1 gün katılıp diğer günler katılmayan vatandaşlara kızarak cami hoparlöründen konuştu.

"BENİM NE ZORUM VAR, NEDEN HER GÜN BEN GİDİYORUM"

Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş. Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni herkes elini vicdanına koysun" diye seslendi.