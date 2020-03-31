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Muhtar, maaşının yarısını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Adıyaman Turgut reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, maaşının yarısını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:24
Muhtar, maaşının yarısını bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Adıyaman Turgut reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, maaşının yarısını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek veren Taş, bankaya giderek maaşının yarısını belirtilen hesap numarasına aktardı.

Taş, "Maaşımın yarısı olan bin 20 TL'yi bankaya giderek belirtilen hesaba yatırdım. Başta muhtarlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Biz bize yeteriz, diyen herkesin bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Geylani, Güncel
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