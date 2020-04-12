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Muhtar, mahalle sakinlerine moral olsun diye müzisyenlerle sokak sokak dolaştı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla müzisyen grubun ezgileri eşliğinde sokak sokak gezdi.

12.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:46
Muhtar, mahalle sakinlerine moral olsun diye müzisyenlerle sokak sokak dolaştı
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla müzisyen grubun ezgileri eşliğinde sokak sokak gezdi.
Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı mahallede evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla klarnet, davul, darbuka ve def enstrümanlarından oluşan mini orkestrayla cadde ve sokaklarda tur attı.
Mahalle sakinleri de Trakya ezgilerine balkonlarından danslar ve alkışlarla eşlik etti.
"Hepimize Moral Olsun Evde Kal Mahallem" yazılı pankart açan azaları ve orkestra eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak dolaşan mahalle muhtarı Öztürk, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Beraberindeki orkestrayla daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne yürüyen Öztürk, burada da İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca ve emniyet personeline koronavirüsle mücadelede sarf ettikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldız Mahallesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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