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Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.

31.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:24
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı. Muhtar Çetin, "Mahallemize yabancı birinin gelmesini istemiyoruz. Kimse bizi ziyaret etmesin. Mahalle sakinlerinin sağlığını korumak için bu uygulamaya gittik" dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde kal' çağrıları sürerken birçok ilde de farklı önlemler alındı. Mardin Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nin muhtarı Ferat Çetin de salgına karşı alınan tedbiler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı. Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Çetin, mahalle girişindeki tabelaya 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' yazısı astı.

200 hane ve 1200 nüfusa sahip olduklarını anlatan muhtar Çetin, mahallelerine ziyaretçi gelmesini istemediğini söyledi. Bu uygulamayı mahalle sakinlerinin sağlığı için hayata geçirdiklerini belirten muhtar Çetin, "Mahallemize ziyaretçilerin gelmesini istemiyoruz. Bunun için köyün girişine 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' uyarı yazını yazdık. Mahallemizde herhangi bir hastalık yoktur. Herkesin evde kalmasını istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mardin, Derik, Güncel
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