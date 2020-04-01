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Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.

01.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:43
Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı
Osmaniye 'nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.

Korona virüs kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Yetkililer sık sık evde kal çağrısı yaparken Sumbas ilçesine bağlı Köseli Köyü muhtarı Atilla Küçükduran otomobilinin üzerine hoparlör bağlayıp köyü sokak sokak gezerek alınan tedbirleri köylüye duyurdu. Köylülere, "evde kal" çağrısı yapan muhtar Küçükduran, korona virüs tehlikesinde de anonslarında bahsetti.

Köseli köyünün çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirten muhtar Atilla Küçükduran yaptığı anonsta köylülere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. - OSMANİYE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Sumbas, Köseli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı - Haberler

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