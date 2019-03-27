Muhtar Özçelik'ten Teşekkür Plaketi

Yenikent 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı ve Adayı Yunus Özçelik; yıllardır muhtar azalığı yapan ve 2004 yılından beri muhtarlık çalışmalarında desteğini esirgemeyen Osmanbey İlkokulu kantin işletmecesi Faruk İlhan ve eşi Aynur İlhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretini Muhtar Aza Adayı Nebahat Mayakan ile Muhtarlık Gönüllüsü Davut Kaş ile birlikte gerçekleştiren 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik; vermiş olduğu desteklerinden dolayı Faruk & Aynur İlhan çiftine teşekkür ederek, plaket takdim etti. Yenikent 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne gelen hizmetlerin artarak devam etmesi için 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimi'nde yine Yunus Özçelik'in yanında olduklarını ifade ederek; başarıların devamını diledi.

Kaynak: Bültenler