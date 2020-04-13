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Muhtar sağlık çalışanları için gözleme yaptırdı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Muhtarı Mustafa Kıroğlan, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları için gözleme yaptırdı.

13.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:08
Muhtar sağlık çalışanları için gözleme yaptırdı
Aydın 'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Muhtarı Mustafa Kıroğlan, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları için gözleme yaptırdı.

Korona virüs salgını ile mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan tarafından gözleme yaptırıldı. Yapılan gözlemeler sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlara da ikram edildi.

Muhtar Kıroğlan sağlık çalışanlarını bu zorlu süreçte takdir ettiklerini ifade ederek, "Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan korona virüsü en çok sağlık çalışanlarımızı etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla küçük bir ikramda bulunduk. Bu zorlu günlerdeki gayretlerinden dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacaören, Yenipazar, Aydın, Güncel
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