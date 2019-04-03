Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Öldü

Kırklareli'nin Karadere köyünde pazar günü yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazanan Ahmet Özen (53), henüz mazbatasını almadan geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Merkezi bağlı Karadere köyünde pazar günü yapılan seçimlerde kullanılan 83 oyun, 49'unu alan Ahmet Özen, muhtarlığa seçildi. İlk kez muhtarlığı kazanan Özen, sevincini ailesi, akrabaları ve köylülerle paylaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mazbatasını alıp görevine başlamak için çalışmalar yapan Özen, dün yakınlarına kendisini yorgun hissettiğini söyleyerek evine dinlenmeye gitti. Evinde aniden rahatsızlanan Özen, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özen'in ölümü köyde büyük üzüntü yarattı. Ahmet Özen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA