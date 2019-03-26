Muhtar Seçilirse Maaşını Okula Bağışlayacak

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Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi'nde muhtar adayı olan Hüseyin İçel, muhtar seçilmesi halinde görev yaptığı sürece alacağı muhtarlık maaşını mezun olduğu ilkokula bağışlayacağını söyledi.İçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır Gevher Hatun Mahallesi'nde ikamet ettiğini, 5 senedir de aynı mahallede berber olarak çalıştığını söyledi.Mahallenin sorunlarını en iyi bilenlerden olduğunu ifade eden İçel, "Bu mahallede büyüdüm. Bu sokaklarda oynadım. Bu mahallenin okulundan mezun oldum. Hala da burada esnaflık yapmaktayım. mahallemiz yeni bir mahalle olduğu için sorunlarımız biraz fazla." diye konuştu.Hizmet için aday olduğunu insanların muhtar adaylarının çok fazla olmasını hizmet yarışına değil de muhtar maaşına bağladığına üzüldüğünü ifade eden İçel, şunları kaydetti:"Evet her mahallede 8-10 muhtar adayı var. Ben herkesin niyetinin hizmet olduğunu düşünerek tüm adaylara başarılar diliyorum. Ben şahsıma maaş derdinde değilim. Ali Akan İlköğretim okulundan mezun oldum. Okulumu sık sık ziyaret ederim. Bir çok fakir öğrencinin olduğunu biliyorum. Seçilirsem görev yaptığım dönemde her ay aldığım muhtarlık maaşını noter huzurunda ihtiyaçlı çocukların eğitimi için okula harcayacağım. Diğer mahallemin eksiklerini giderilmesi için belediye ile mahalle halkı arasında köprü olacağım."