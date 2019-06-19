19.06.2019 14:58
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Muhtar sokakta bulduğu baykuşa sahip çıktı

Muhtar sokakta bulduğu baykuşa sahip çıktı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı. Muhtar Kurt, yavru baykuşu, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğini söyledi.
Burhaniye'de Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, iki gün önce bir cenaze töreni için gittiği Memiş Mahallesinde, sokakta halsiz duran yavru baykuşu gördü. Baykuşu alarak muhtarlığa getiren Kurt, 2 gündür baykuşa bakıyor. Kuşlar hakkında fazla bilgili olmayan Kurt'a ise mahalle sakinlerinden öğretmen Gülay Kanlı yardımcı oluyor. Yaban hayvanlarının da korunma ihtiyacı olduğunu söyleyen Kurt, "Baykuşu iki gündür evimizde, muhtarlıkta misafir ettik. Halsiz olan kuş canlı bir hale geldi. Bu baykuşumuzu Burhaniye Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliğine teslim edeceğim. Gelecek neslin, aynı şekilde hayvanları görebilmesi için bu hayvanlarımızı korumak gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Öğretmen Gülay Kanlı ise "Muhtarımız, yapabileceği ne varsa araştırmış düşünmüş. Soruşturduk ve veterinerleri aradık. Bunu Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar bu hayvanı korumaya kollamaya çalıştık. Arkadaşıma merhamet duygusundan dolayı, duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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