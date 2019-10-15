Muhtar, söz verdiği kooperatifi kurdu çiftçinin gelirini artırdı

AYDIN'ın Söke ilçesine bağlı Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı, yerel seçimde söz verdiği kooperatifi kurarak zeytin üreticisinin gelirini artırmayı başardı. Paketleme sistemine geçmeyi planlayan Akıllı'nın hedefi, markalaşmak.

Söke'nin 325 haneli 755 nüfuslu Tuzburgazı Mahalle Muhtarlığı'na 31 Mart Yerel Seçimleri'nde adaylığını koyan Mutlu Akıllı, kooperatif kurarak yerel ürünlerin satışını yapma sözü verdi. Muhtar seçilen Akıllı, 13 Eylül'de, kendisiyle birlikte 7 kurucu üyeyle, Tuzburgazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Kurucu üyeler ceplerinden toplam 85 bin lira harcayarak, zeytin eleme makinesi aldı. Mahallede yıllık 600 ile 800 ton arasında zeytin üretimi yapan çiftçiler, topladıkları zeytinleri kooperatife teslim etmeye başladı. Kuruluşundan itibaren geçen 1 aylık süreçte, 250 ton zeytin alımı yapıldı. Üreticiye ise cinsi ve kalitesine göre kilosu 2,5 ile 7,5 lira arasında ödeme yapıldı. Bu ödemelerle, piyasaya göre kilo başına 1 ile 2 lira arasında çiftçinin daha fazla kazanç sağladığı belirtildi. Paketleme sistemine geçilmesiyle, üreticinin cebine girecek paranın daha da artacağı vurgulandı. Mahallede gemlik, memecik ve domat başta olmak üzere 8 cins zeytin yetiştiğini belirten Kooperatif Başkanı da olan Muhtar Akıllı, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bize gelen bu zeytinleri Bursa, Isparta ve Denizli olmak üzere birçok ile yolluyoruz. O illerde işlenen zeytinlerin çoğunluğu Romanya gibi Avrupa ülkelerine ve yurt dışı pazarına çıkıyor. Hedefimiz markalaşmak. Kooperatif kurulduğundan beri kilo fiyatlarında 1-2 lira gibi yükselme yaşandı. İlerleyen yıllarda başta zeytin olmak üzere kuru fasulye ve nohut gibi birçok ürünü de paketleyerek, 'Tuzburgazı' markası adı altında, bütün piyasalarda görme imkanı olacak. İleride paketleme olduğu zaman, şu an 3 liraya aldığımız zeytini o zaman 5 liraya alacağız. Amacımız vatandaşın para kazanması. Kooperatifin kuruluş amacı bu" dedi.Isparta'dan gelerek zeytin alan İbrahim Duran, "Mahsuller çok güzel, memnunuz. Bizim en çok üzerinde durduğumuz toplama hatası. Birçok kişi zeytini toplarken, tarakla sıyırma yapıyor. Burada ise çoğunlukta elle sıyırma zeytin olduğu için tercihimizi bu bölgede kullanıyoruz" dedi.