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Muhtar Tahsin Çelik hayatını kaybetti

Samsun'un sevilen muhtarlarından olan Tahsin Çelik tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17.10.2019 13:16Muhtar Tahsin Çelik hayatını kaybetti
Samsun'un sevilen muhtarlarından olan Tahsin Çelik tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'nde uzun yıllar muhtar olarak görev yapan Tahsin Çelik, beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Samsun'da yardımseverliği ile tanınan ve sevilen muhtarlarından olan Tahsin Çelik'in ölümü üzüntüyle karşılandı. Muhtar Çelik'in cenazesinin yarın Çamalan Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacağı öğrenildi. - SAMSUN

Tahsin Çelik, Çamalan, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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