Muhtar Temsilcileri Seçildi

Bilecik
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2019 yılında görev alacak Mütevelli Heyeti'nin muhtar temsilcilerinin seçimleri gerçekleştirildi.
Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Bilecik Valiliği
İdareler Müdürü İsmail Hakkı Elmas'ın başkanlığında gerçekleşen muhtar temsilcileri seçimlerinde merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarından bir tane temsilci mütevelli heyetine seçildi. Mahalle muhtarları arasından yapılan seçimde İsmetpaşa Mahallesi
Muhtarı ve aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar
tek aday olarak oy birliği ile heyete seçildi.
Köy muhtarları arasından ise, yine tek aday olan Okluca Köyü Muhtarı Hüseyin Demiröz oy birliği ile heyette yer aldı. - BİLECİK
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:47