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Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.

07.10.2019 10:57Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş idaresindeki traktör ile tır çarpıştı. Kazada traktörün altında kalan Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş'ın yarın köyünde toprağa verileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Refahiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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