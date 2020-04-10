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Muhtar ve ikizinin koronavirüs testi pozitif çıktı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çallı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıoğlu (54) ve ikizi Hüseyin Sarıoğlu'na (54) grip şikayetiyle gittikleri hastanede, yapılan test sonucu koronavirüs pozitif teşhisi konuldu.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:46
Muhtar ve ikizinin koronavirüs testi pozitif çıktı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çallı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıoğlu (54) ve ikizi Hüseyin Sarıoğlu'na (54) grip şikayetiyle gittikleri hastanede, yapılan test sonucu koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Muhtar ve ikizi tedaviye alındı.

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ve çiftçilik yapan ikizi Hüseyin Sarıoğlu, gribal hastalık nedeniyle dün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye gitti. Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Sarıoğlu'nun yapılan kontrolde ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine ikizi evli, 2 çocuk babası muhtar Hasan Sarıoğlu'na da test yapıldı. Muhtar Sarıoğlu'nun da testi pozitif çıktı. Bunun üzerine iki kardeş hastanede tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Sarıoğlu, Koçarlı, Aydın, Güncel
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