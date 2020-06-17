Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu

Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

17.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:49
Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.
Kuzeykent Mahallesi'nde, Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri'nin yanındaki arsada başlayan inşaat faaliyetlerine tepki gösteren mahalleli "Dikey mimariye hayır" pankartı ve alkışlarla alanda toplandı.
Mahalle muhtarı Hakan Çölez, burada yaptığı konuşmada, kimseyi hedef almak istemediklerini söyledi.
Kuzeykent Mahallesi olarak herkesten destek istediklerini ifade eden Çölez, "Kastamonu'ya bu ihaneti yapmayın. Lütfen bizlerin sesini duyun." dedi.
Vatandaşlardan Necip Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatay mimari konusunda sık sık çağrıda bulunduğunu belirtti.
Kaya, "Kastamonuspor tesislerinin neredeyse içinde bir gökdelen yükselecektir. Bu caddede yapılacak çok katlı binada otopark sorunu da ortaya çıkacaktır. Araçların ana caddeye ve Kastamonuspor tesislerine kadar taşarak plansız park etme sorunlarının oluşacağı aşikardır. Bu soruna yetkili birimlerce kimseyi mağdur etmeyecek çözümler bulunması site ve mahalle sakinlerimizin isteğidir." diye konuştu.
Açıklamanın ardından mahalleli dağıldı. Muhtar ve mahalleliden ’dikey mimari’ protestosu

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonuspor, Kastamonu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla’nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Haber
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Haberler››Güncel››Muhtar ve mahalleliden 'dikey mimari' protestosu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Çarşamba'daki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 19:10: Kasapoğlu: "Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanması noktasına gönlümüz razı olmadı" - Haber 19:05: 4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 19:05: Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Haber 19:01: Samsun'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Haber 18:42: Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti - Haber 18:00: İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu - Haber 16:46: Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor - Spor 15:26: Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler