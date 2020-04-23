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Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, bayan mahalle muhtarı ve bir öğretmen el ele vererek, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması altında gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını evlerinde geçiren çocuklara coşkuyu yaşattı.

23.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:01
Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı
AYDIN (İHA) – Aydın'da, bayan mahalle muhtarı ve bir öğretmen el ele vererek, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması altında gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını evlerinde geçiren çocuklara coşkuyu yaşattı.

Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu ve öğretmen Cevriye Akın öncülüğünde bir araya gelen apartman sakinleri Özlem Akkuş Aydos ile Sibel Aksakal, farklı bir 23 Nisan kutlamasına imza attı. Uzunoğlu Sitesi'nde yaşayan çocuklara bayram coşkusunun yaşatıldığı etkinlikte, kurulan ses sitemi ve her balkona uzatılan mikrofonlarla çocuklar İstiklal Marşı ve şiirler okuyarak sevinçlerini paylaştı.

Pencereleri, balkonları Türk bayrakları ve süslerle donatan çocuklar, aileleriyle hoşça vakit geçirdi. Çocuk şarkılarıyla başlayan etkinlikler, marşlar, şarkılar ve türkülerle devam etti. Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla destek veren vatandaşlar, şarkılara da eşlik etti. Birbirinden değerli eserlerle keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, danslar edip bu anları telefonlarının kameralarıyla da ölümsüzleştirdi.

Öğretmen Cevriye Akın ile birlikte 23 Nisan kutlamasına öncülük eden Muhtarı Gurbet Çamoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılında, çocuklarımızı bu coşkudan mahrum etmemek için böyle bir planlama yaptık. Korona virüsü salgını nedeniyle okullarda, sokaklarda, alanlarda festivaller düzenleyerek, gönlümüzce kutlayamasak da hep birlikte bandonun müzikleri eşliğinde balkonlarda kutladık. Salgın nedeniyle evlerimizden çıkamasak da, kurduğumuz ses sistemi sayesinde marşlar eşliğinde bayram coşkumuzu yaşadık, Atatürk'e ve cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha coşkuyla haykırdık. Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yine bir araya gelecek. Çocuklarımız dünyanın dört bir yanında şenliklerde buluşacak. Ata'mızın armağanı olan bayramlarını yüz yıllar boyunca kutlamaya devam edecek. Egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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