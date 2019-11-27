Haberler » Yaşam » Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor - Haber

Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor.

27.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor
'ın ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor.

Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin , gece yarısı hiç üşenmeden kalkıp, mahallelinin kışın yiyeceği ekmeğin hamurunu makineyle yoğurarak sabaha hazır ediyor. Mahallesi için elinden geleni yaptığını ifade eden muhtar Sadettin Gökçe, "Yufka ekmek yapması için gece yarısı yaşlı teyzelerimin hamurunu yoğuruyoruz. Akşamdan yoğurulan hamurla yapılan ekmek daha güzel oluyor. Sabaha her şey hazır oluyor. Muhtarın gecesi gündüzü yoktur ve 24 saat hizmettedir. Mahallemin özellikle yaşlı insanlarına hizmet ediyorum. Hastalıkta, sağlıkta, gece-gündüz her şeye koşan biriyim. Mahallem için vatandaşlar için her şeyi yapıyorum. Sabahın altısında başlanır ekmek yapılmaya ve yapılan bu ekmekler 3-4 ay boyunca yenir. Mahallemde, komşular, akrabalar hepsi birbirine yardım eder" dedi.

İlçede berberlik yapan ve sık sık mahallesinde oturan yaşlıları ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran muhtar Sadettin Gökçe, kışın kar küreme araçlarının giremediği dar yolları da kar küreğiyle temizlediğini anlattı. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Gökçe, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
11:09 Engeli, senaristliğine engel oldu, yazar olmasına engel olamadı
11:08 İl Müdürü Yoldaş, Başkan Şahin ile bir araya geldi
11:07 Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor
11:03 Taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
11:00 TİESF As Başkanı İsmail Tek'ten Rektör Çomaklı'yı ziyaret
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
00:26 Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
07:00 İş insanı Bernard Arnault Tiffany'yi satın aldı, dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı
27.11.2019 11:15:52