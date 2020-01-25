Haberler » Güncel » Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet etti - Haber

Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet etti

Malatya'da deprem artçılarının devam etmesi nedeniyle çok katlı evlerde yaşayıp da oturdukları dairelerine gitmeyenler camilere davet edildi.

25.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:51Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet etti
'da deprem artçılarının devam etmesi nedeniyle çok katlı evlerde yaşayıp da oturdukları dairelerine gitmeyenler camilere davet edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, deprem gecesi vatandaşların tek katlı ve sobalı olan Kozkökü Camisinde sabahladıklarını belirterek, " Sivrice merkezli deprem, şehrimizde de büyük oranda hissedildi. Mahallemizde çok katlı siteler olması nedeniyle artçı depremlerin de devam etmesinden dolayı vatandaşlar evlerine gitmedi. Biz de camimizi sabaha kadar açık tutup, geceyi sobanın başında geçirmek isteyenlere imkan sağladık. Bir kısım vatandaşımız, 10-15 katlı binalarda kendilerini güvende hissetmediler. Geceyi, tek katlı ve sobalı olan Kozkökü camimizde geçirdi. Allah göstermesin yine deprem olursa ve artçı sarsıntılarda evlerine gitmek istemeyenlere sobalı camimiz açık olacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması
14:44  Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
14:39  Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te
14:44  İstanbul-?türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık?
14:44  ELAZIĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE
25.01.2020 14:49:46