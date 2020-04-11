Muhtar, yiyecek bulmakta zorlanan kedileri besliyor

BOLU'da, Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması sonucu yiyecek bulmakta zorlanan kedileri besliyor.

Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarına mama bırakan kişilerin azaldığını fark etti. Cengiz Aydoğan, mahallelinin ve belediyenin desteği ile aldığı mamaları, sokaklarda kedilerin yaşadığı yerlere bırakmaya başladı.Hayvanları elinden geldiğince beslemeye çalıştığını söyleyen Cengiz Aydoğan, "Vatandaşlarımız evde, bunlara yiyecek veremiyorlar. Hayvanların ağızları var, dilleri yok. Biz de muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemize de bu mamaları bize sağladığı ve kedi evlerini yaptığı için teşekkür ediyoruz" dedi.