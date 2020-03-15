Muhtar yoldan geçenlere maske takıp, eldiven dağıttı
Muhtar yoldan geçenlere maske takıp, eldiven dağıttı Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.
15.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:28
Muhtar yoldan geçenlere maske takıp, eldiven dağıttı
ADIYAMAN - Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı. Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle sakinlerine 'korona' virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı. Muhtar, kaldırımdan geçen vatandaşlara, araçları ile ilerleyen sürücü ve yolculara, mahalledeki esnaf ve müşterilerine maske ve eldiven dağıttı.Korana virüsünün görülmesinden sonra ülkemizde maske ve eldivenlerin fiyatlarının fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren Muhtar Taş, maskeleri kendi elleriyle taktı.Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, özellikle 60 yaş üstü kişilere maske ve eldiveni dağıttıklarını belirterek, "Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza duyarlı olmaları açısından bu maske ve eldivenleri dağıtmaya başladık. Fırsatçılar korona virüsünden sonra bayağı bir fiyat artışı yaptı. Fırsatçılık yapan karaborsacılara, bu sahtekarlara karşı halkımıza bedava maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle korunmak adına maske bulundurması gerekiyor" dedi.Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.
ADIYAMAN - Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı. Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle sakinlerine 'korona' virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı. Muhtar, kaldırımdan geçen vatandaşlara, araçları ile ilerleyen sürücü ve yolculara, mahalledeki esnaf ve müşterilerine maske ve eldiven dağıttı.Korana virüsünün görülmesinden sonra ülkemizde maske ve eldivenlerin fiyatlarının fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren Muhtar Taş, maskeleri kendi elleriyle taktı.Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, özellikle 60 yaş üstü kişilere maske ve eldiveni dağıttıklarını belirterek, "Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza duyarlı olmaları açısından bu maske ve eldivenleri dağıtmaya başladık. Fırsatçılar korona virüsünden sonra bayağı bir fiyat artışı yaptı. Fırsatçılık yapan karaborsacılara, bu sahtekarlara karşı halkımıza bedava maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle korunmak adına maske bulundurması gerekiyor" dedi.Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Muhtar yoldan geçenlere maske takıp, eldiven dağıttı
Etiketler : Turgut reis Mahallesi, Abdulkadir Geylani, Genel
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