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Muhtar, yolları kazarak mahalleye girişi kapattı

ELAZIĞ'da Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahalleye ulaşım sağlayan alternatif 6 yolu, iş makineleriyle kazarak kapattı.

09.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:58
Muhtar, yolları kazarak mahalleye girişi kapattı

ELAZIĞ'da Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahalleye ulaşım sağlayan alternatif 6 yolu, iş makineleriyle kazarak kapattı.

Elazığ merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, koronanvirüs salgınını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Şahin, önlemler kapsamında hurdacı ve seyyar satıcıların gelişlerini engellemek için mahalleye ulaşım sağlayan 6 yolu, iş makinesiyle kazarak kapattı. Yolların kapatılması için valilikten izin aldığını söyleyen Şahin, "Mahallemizden geçen 6 alternatif yol var. Bu yollarla kent merkezine ulaşılıyor. Polis veya jandarma uygulamasından kaçmak isteyenler bu yolu kullanıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle biz de mahallemize seyyar satıcıların, hurdacıların gelmemesi ve kaçak yolların kullanılmaması için 6 alternatif yolu ulaşıma kapattık. Ayrıca mahallemize şehir dışından gelenleri de evlerinde karantinaya alıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şahinkaya, Elazığ, Güncel
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