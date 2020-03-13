Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2)
TUTUKLANDISosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B.
13.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:54
TUTUKLANDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenince düzenlenen operasyonda evinde kalaşnikof piyade tüfeği ile gözaltına alınan Çanakçı Mahallesi muhtarı Metin B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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