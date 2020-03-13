Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması
Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
13.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:45
Malatya 'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakılırken, mahalle muhtarı M. B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakılırken, mahalle muhtarı M. B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, 3. Sayfa
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