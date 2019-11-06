Muhtardan 300 kadına iş!..

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik; muhtar seçildikten sonra yaptığı hizmetlerle gündem oluşturmaya; mahalle sakinleri tarafından taktir toplamaya devam ediyor. 'Ev Kadınları ekonomiye katkı sağlasın' düşüncesiyle hareket eden Aslı Ertik, iş birliği yaptığı Hobi Evi Halime Şimşek ve Şengül İşbilir ile birlikte 300 kadına iş imkanı sağladı. Bu sayı her geçen günde artıyor. Hatta diğer mahalleli kadınlara bile iş imkanı oluşturuluyor.

Aslı Ertik, ' Bir vesile ile ev kadınlarımızı da üreten, ekonomiye katkı sağlayan kişiler konumuna getirmeliyiz. Şimdilik 300 kadınımıza; üç kadın iş birliği yaparak iş imkanı sağladık. Kadınlarımız hem evlerinde kendi ev işleriyle ve aileleriyle ilgilenecekler; hem de kendilerine verilen elbiselere süs ve diğer aksesuarları işleyerekparça başına para kazanacaklar. Kadınlarımız bu durumdan çok memnunlar."dedi.