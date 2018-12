Muhtardan 9'uncu Kez Kırılan Trafik Aynasına Çelik Telli Koruma

07 Aralık 2018 Cuma 19:56



KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde duvara monte edilen trafik aynasını, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar yüzünden 9'uncu kez yenilemek zorunda kalan Muhtar Ali Kapısız, yeniden aynı sorunla karşılaşmamak için önlem aldı. Aynanın önüne çelik telli çerçeve astıran Muhtar Kapısız, "Aynayı bir nebze de olsa korumak için telli çerçeve yaptırdım" dedi. Merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 434'üncü Sokak'ta, kazaları önlemek ve sürücülerin görüş açısını genişletmek için duvara monte edilen trafik aynası, daha önce zarar verildiği için 8 kez değiştirildi. Bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce yine kırılan ayna, 9'uncu kez yenilendi. Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, saldırganların zarar vermemesi için aynanın önüne çelik telli çerçeve astırdı. Aynaya zarar verenlere tepki gösteren Muhtar Ali Kapısız, "Bu milli servet. Zarar verenlere sesleniyorum, hepsinden önemlisi de can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz. Sahip çıkalım, koruyalım" dedi.'AYNAYI KORUMAK İÇİN TELLİ ÇERÇEVE YAPTIRDIM'Muhtar Kapısız, "Şu görmüş olduğunuz adı ayna ama birçok kötülüğü, maddi hasarı, daha önemlisi can kaybını önleyen bir ayna. Yaptığı iş büyük bu aynanın. İşi büyük ama anlamayan insanlar var. Bu ayna neden buraya takılmış, bunu düşünemeyenler var. Şu anda 9'uncusunu taktırdım. Sürekli kırıyorlar. Burada kırıldığı zaman maddi hasar, can kaybı oluyor, yıllar önce yaşandı can kaybı. Bunun vebalini bu insanlar nasıl çekiyor, anlamış değilim. Ben kendi kafamdan sürekli, ne yaparım da bu aynanın kırılmasını önlerim, düşüncesi ile sürekli bir şeyler düşündüm. Sonra bir marangoz arkadaşı çağırdım, ölçüsünü aldırdım. Eskiden evlerimizin pencerelerinde çelik teller olurdu, ben de o düşünceden hareketle buraya telli çerçeve yaptırdım. Bir nebze de olsa çözüm ürettik" diye konuştu.Trafik aynaları, araç giriş çıkış noktalarında, geliş ve gidiş yollarının olduğu çapraz görüş açısına sahip bölgelerde sıklıkla kullanılıyor. Trafik aynalarının araçların kaza riskini yüksek oranda düşürdüğü belirtiliyor. - Kayseri