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Muhtardan, Başkan Ergün'e Karla Mücadele Teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba gösteriyor.

07.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:42 Muhtardan, Başkan Ergün'e Karla Mücadele Teşekkürü

Akhisar'da ve Sarnıç grup yolunda da bir çalışma gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, mevcut güzergâhın ulaşıma açık kalmasını sağladı. Ekiplerin özverili çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar'da Göcek ve Sarnıç grup yolunda da özverili bir çalışma gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, mevcut güzergâhın ulaşıma açık kalmasını sağladı. Vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması için özveriyle mücadele eden ekiplerin çalışması Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kayan tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle Muhtarı Kayan, gerçekleştirilen çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.


Manisa, Göcek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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