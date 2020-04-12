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Muhtardan ekmek seferberliği

Antalya'nın Serik ilçesinde muhtar kendi arabasıyla, hayırsever vatandaşların desteği ile ekmek ve erzak dağıttı.

12.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:13
Muhtardan ekmek seferberliği
Antalya 'nın Serik ilçesinde muhtar kendi arabasıyla, hayırsever vatandaşların desteği ile ekmek ve erzak dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Serik Orta Mahalle Muhtarı Hüseyin İnce kapı kapı dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını giderdi. İnce yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladıktan sonra vatandaşlarımızın ihtiyacını görmek için seferber olduk. Ekibimizle beraber gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Hayırsever arkadaşlardan gelen erzakları gücümüzün yettiğince herkese eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Milletin memnuniyeti, güleryüzü, 'Allah razı olsun' demesi bizlere yetiyor. Biz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Evde kalsınlar, biz onlar için ne gerekirse yaparız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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