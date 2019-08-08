Muhtardan 'Giymediğin elbiseyi getir, ihtiyacın varsa bedava götür' kampanyası

AKSARAY'da Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' adı altında düzenlediği kampanyayla, ihtiyaç sahiplerine giysi ulaştırıyor.

Muhtar Emre Ağaçdelen, mahalle sakinlerinin kullanmadığı fazla kıyafetlerin, ihtiyacı olanlarla paylaşılması için 4 ay önce bir kampanya başlattı. 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' isimli kampanyaya ilgi yoğun oldu. Muhtar Ağaçdelen, kampanyanın mahalleli tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek şöyle konuştu:

"Elbise kampanyasına adaylık döneminde başlamıştık. Daha sonra yaptığımız geziler sırasında ihtiyaç sahiplerini belirledik. Muhtarlığı kazandıktan sonrada bu işe devam edelim dedik, 4 aydır kampanya devam ediyor. Mahalleli, evinde ne fazlası varsa, kullanmadığı veya küçük gelen eşyalarını bize getiriyor. Biz de kullanılabilecek durumda olanları burada askıya çıkarıyoruz. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine eşya ve kıyafetleri ücretsiz veriyoruz. Kampanyamıza çevre mahallelerden de destek geldi. Ayrıca çarşı esnafımız da yeni kıyafetler hediye ederek kampanyaya destek verdi. İlk bir iki koli ile başladık. Şimdi bize çuval çuval, koli koli kıyafet, çocuk elbisesi, ayakkabı, battaniye, yorgan geliyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan Allah razı olsun."



Kaynak: DHA