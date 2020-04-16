Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muhtardan korona virüse şarkılı tepki

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, korona virüse tepkisini bestelediği şarkıyla dile getirdi.

16.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:26
Muhtardan korona virüse şarkılı tepki
Isparta 'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, korona virüse tepkisini bestelediği şarkıyla dile getirdi. 8 yıldır bağlamayı eline almadığını ifade eden Gürdal, "Korona virüse tepkimi ortaya koymak için bağlamamı elime aldım ve bu besteyi yaptım" dedi.

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) Türkiye 'ye de gelmesinin ardından korona virüse karşı ilginç tepkiler de gelmeye başladı. Bunlardan birisi de Isparta'da yaşandı. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, mahalle sakini İsmail Çetin'in korona virüs için yazdığı şiiri kendince düzenleyerek, sazıyla beste yaptı.

"Amacım korona virüse tepki göstermek"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhtar Recep Gürdal, mahalle sakinlerinin muhtarlıkta işi olmadığı sürece evde kaldığını belirterek, mahalleden İsmail Çetin isimli vatandaşın yazdığı korona virüs şiirini kendisinden izin alarak, değiştirdiğini ve bir beste ortaya çıkardığını söyledi. Gürdal, "Uğraş verdikten sonra bu beste ortaya çıktı. Kendimce bir melodi oluşturdum, sonucunda da böyle bir çalışma oldu. Burada amacım korona virüse karşı tepki göstermek" dedi.

"Yaklaşık 8 yıldır dokunmadığım sazı korona virüs için elime aldım"

Yaklaşık 8 yıldır sazı eline almadığına değinen Gürdal, "Bağlamayı en son 2012-2013 yılında elime almıştım. Ancak korona virüse tepki için şimdi yeniden elime aldım" diye konuştu. Gürdal, korona virüs için yaptığı bestede Türkiye'nin ve Müslümanların korona virüsten bir an önce kurtulmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Korona virüs için 3 kıtalık beste

Muhtar Recep Gürdal'ın korona virüs için bestelediği 3 kıtalık şiir ise şöyle:

"Nedir çektiğimiz senden/Ne istiyorsun sen bizden/Kurtar bizi şu illetten/Cehennemin dibine git

Müslümanlara dokunma/Garibanlara sokulma/Kötüleri de al yanına/Cehennemin dibine git

Ayırdın sen eşi, dostu, sülaleyi/Terk et artık Türkiye'yi/Öldürmeden hiç kimseyi/Cehennemin dibine git" - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Türkiye, Isparta, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Yaşam ››Muhtardan korona virüse şarkılı tepki - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi. - Haberler 17:00: Atina'da öldürülen tır şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildi - Haberler 16:58: İYİ Partili Özdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te - Haberler 16:57: Covid-19 salgını sonrası Çin'in Vuhan kentindeki pazarlar ne durumda? - Haberler 16:57: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var