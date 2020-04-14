Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muhtardan köy girişinde koronavirüs denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyü girişinde muhtar tarafından "koronavirüs denetim alanı" oluşturuldu.

14.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:50
Muhtardan köy girişinde koronavirüs denetimi
Bilecik 'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyü girişinde muhtar tarafından "koronavirüs denetim alanı" oluşturuldu.
Muhtar Kasım Balcı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mücadeleye destek olmak amacıyla oluşturduğu alanda, köye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, onlara geliş nedenlerini soruyor.
Vefa Sosyal Destek Grubuna da destek veren Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşayan vatandaşlarla böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Köydeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda anons yaptıklarını anlatan Balcı, "Köyümüzün girişi çok işlek bir yol olduğu için gelen giden çok oluyor. Bu giriş çıkışları kontrol altına almak için çalışma başlattık. Bunun yanında seyyar satıcı ve satış amaçlı gelenlere girişleri yasakladık." dedi.
Amaçlarının köyü salgından korumak olduğunu kaydeden Balcı, "Biz tedbirlerimizi alalım dedik. Bu hastalığı köyümüze sokmayacağız. İnşallah bu hastalık ülkemizin üzerinden gider ve refaha kavuşuruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Balcı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Muhtardan köy girişinde koronavirüs denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:14: Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış - Haber 14:14: Trakya'nın ilk karantina köyünden ölüm haberi geldi - Haber 14:14: Akay: "Hizmette salgın dönemi kaldığı yerden devam edecek" - Haber 14:14: Bağlar Belediyesi korona virüs tedbirlerini alarak asfalt çalışmalarına başladı - Haber 14:14: Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler