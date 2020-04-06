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Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser

Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser Adıyaman'da bir mahalle muhtarı korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser veriyor.

06.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser
ADIYAMAN - Adıyaman 'da bir mahalle muhtarı korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser veriyor.
Adıyaman Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu , evlerine kapanan mahalle sakinlerinin sıkılmamaları için farklı bir etkinliğe imza attı. Eline sazı alan muhtar her gün aynı saatte sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerine konser veriyor. Sazlı sözlü konserde, Adıyaman ile ilgili türküleri seslendiren Muhtar Göksu, mahalle sakinlerinden gelen istek parçaları da seslendiriyor.
Mahalle sakinlerini sürekli evde kalmaları konusunda uyaran muhtar, hem 20 yaş altı gençlere hem de 65 yaş üstü vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Mahalle sakinleri de evlerinde ve işyerlerinde muhtarın konserini izliyor.
Muhtar Mahmut Göksu, her gün Facebook üzerinden canlı yayınla mahalle sakinlerine konuk olduğunu belirterek, "Yeter ki onlar evinden çıkmasın, ben onların evlerine konuk olurum. Her yaptığımız canlı yayınımız büyük ses getiriyor. Genel bir izleyici kitlemiz var. Ben Eskisaray Mahallesi sakinlerine ve Adıyaman'a teşekkür ediyorum" dedi.
Mahalle sakinleri de muhtarın sosyal medya üzerinde canlı olarak verdiği konseri izlediklerini ve zaman zaman istek parça istediklerini söyledi. Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Göksu, Genel

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Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser
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