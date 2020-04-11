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Muhtardan polislere sürpriz

Polis Haftası nedeniyle Malatya'da bir muhtar, 155'i arayarak ihbarda bulundu.

11.04.2020 00:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:35
Muhtardan polislere sürpriz
Polis Haftası nedeniyle Malatya 'da bir muhtar, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise alkışlarla karşılandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Boğa beraberinde mahalle sakinleri ile birlikte polis ekiplerine sürpriz yaptı.

155 polis ihbar hattını arayan muhtar, kendisine saldırı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karşısında pasta ile bekleyen muhtar ve vatandaşları görünce şaşırdı.

Muhtar Mehmet Boğa, gelen polislerin Türk Polis Teşkilatı gününü kutlayarak mahalle olarak böyle bir sürpriz yaptıklarını söyledi.

Pasta kesimi sonrası polisler, kendilerine güzel bir sürpriz yapan vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Malatya, Polis, Güncel
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