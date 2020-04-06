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Muhtardan ücretsiz maske

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit korona virüs talep artışı yaşanan maskeyi ücretsiz dağıttı.

06.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:46
Muhtardan ücretsiz maske
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit korona virüs talep artışı yaşanan maskeyi ücretsiz dağıttı.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, mahalle esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Yiğit, ilk etapta 100 maske dağıttı.

Muhtar Yiğit, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını sebebi ile son tedbirler içerisinde alınan kararla, market, pazar ve toplu bulunan yerlerde maske takma zorunluluğu getirmesiyle birlikte vatandaşın yoğun bir şekilde maske talebi oldu. Birçok vatandaş arayarak, 'maske bulmakta sıkıntı çekmekteyiz. Bu konuda bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz' diyerek maske taleplerinde bulundular. Mahalle muhtarı olarak bu sürece katkı sunmak adına imkanlarım dahilinde bir miktar maske temin ederek esnaf ve vatandaşlara dağıtımını yapıyorum. Muhtarlık olarak fazla bir imkanımız bulunmamaktadır. Gerek kendi mahallemizde gerekse şehir genelinde vatandaşların maske bulma noktasında sıkıntılar var. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz bu konuda vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yaparak sürece katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.

Muhtar Yiğit, PTT kanalıyla vatandaşlara ücretsiz maske gönderim sistemini de takdirle karşıladıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Yiğit, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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