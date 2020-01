Muhtardan Vali'ye talimat

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pazaryolu ve İspir ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi. İspir'deki toplantıda Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar'ın yaşadığı dil sürçmesi salonda kahkahalara neden oldu. Muhtar Yaşar'ın Vali Memiş'e "Vali bey size bir talimatım olacak" sorusuna tebessüm ederek cevap veren Vali Memiş, "Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik." dedi.2020 yılının ilk aylarını muhtarlarla geçirip, talepleri en yetkili ağızlardan dinleyen Vali Memiş, Pazaryolu ve İspir'de Muhtarlarla bir araya geldi. Pazaryolu Hükümet konağı konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Okay Memiş, İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı İbrahim Şahin, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Burada sıkıntıları ve talepleri dinleyen Vali Okay Memiş, ardından İspir ilçesine geçti.Kaymakam Faruk Erdem ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun tarafından karşılanan Vali Okay Memiş, ardından belediye toplantı salonuna geçerek muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu. Çok sayıda muhtarın katıldığı toplantıda muhtarlara tek tek söz hakkı veren Vali Memiş, onların isteklerini not etti, en kısa zamanda çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimatlar verdi.Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Memiş, "İspir ilçemiz Karadeniz'e açılan kapımızdır. Bizim açımızdan Erzurum olarak da limanı açılan en yakın güzergahtır. İspir sadece Erzurum'da değil Türkiye'de bilinen girişimci, tüccar ruhu gelişmiş ve batı ya da göç vermiş önemli bir ilçedir. Şu anda nüfusu az olmasına rağmen yazın bu nüfus biz de biliyoruz ki 5 kata çıkıyor. 50 yıl öncesinde bu köylerimizin yollarını o dönem dedelerimiz, kaymakamlarımız valilerimiz tarafından kazma küreklerle yapıldı. Oradaki ahali köyün suyunu, yolunu, elektriğini, telefonunu imece usulü ile yaptılar. Artık şimdi köy nüfusu azaldı, 1950'lerde 60'larda köylerde yaşayan nüfusu yüzde 81, şehirlerde ise yüzde 50 idi. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bu oran tam tersi oldu. Hal böyle olunca köyde nüfus kalmayınca tarım ve hayvancılık konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bir köyün birinci önceliği içme suyu, ondan sonraki önceliği köyün ilçeye veya köyü il merkezine en kısa ve güvenli şekilde standartları yüksek yoldur. Şimdi biz sizlerin sıkıntıları neyse onları dinleyip notlarımızı alacağız ve gerekli çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.Öte yandan İspir'deki toplantıda Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar'ın konuşması sırasındaki yaşadığı dil sürçmesi salonda kahkahalara neden oldu. Muhtar Yaşar'ın Vali Memiş'e "Vali bey size bir talimatım olacak" sorusuna tebessüm ederek cevap veren Vali Memiş, "Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik." dedi. - ERZURUM