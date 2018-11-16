16 Kasım 2018, 12:01

Muhtarın Facebook Hesabı Dolandırıcıların Eline Geçti

Muhtarın Facebook Hesabı Dolandırıcıların Eline Geçti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler’in Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler'in Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

Kimliği belirsiz kişilerin, İbribey Muhtarı Salih Güler'in Facebook hesabını ele geçirdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, muhtarın hesabındaki ekli çok sayıda arkadaşına, "Selamınaleyküm, nasılsın?" diyerek, cevap verilmesi halinde, "Ben de iyiyim sağol teşekkürler. Belediyenin hediye çeklerini dağıtıyorum seni de düşündüm hattın faturalı mı?" sorusunu yöneltti.

Muhtar Salih Güler, Facebbok hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek, gelen mesajlara hiç kimsenin itibar etmemesini istedi. Salih Güler, yeni Facebook hesabı açıp arkadaşlarını uyardı. - TEKİRDAĞ Malkara,Tekirdağ,Facebook
16 Kasım 2018 Cuma 12:01



YORUMLAR