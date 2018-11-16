Muhtarın Facebook Hesabı Dolandırıcıların Eline Geçti

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesi İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler'in Facebook
hesabı, dolandırıcıların eline geçti.
Kimliği belirsiz kişilerin, İbribey Muhtarı Salih Güler'in Facebook hesabını ele geçirdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, muhtarın hesabındaki ekli çok sayıda arkadaşına, "Selamınaleyküm, nasılsın?" diyerek, cevap verilmesi halinde, "Ben de iyiyim sağol teşekkürler. Belediyenin hediye çeklerini dağıtıyorum seni de düşündüm hattın faturalı mı?" sorusunu yöneltti.
Muhtar Salih Güler, Facebbok hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek, gelen mesajlara hiç kimsenin itibar etmemesini istedi. Salih Güler, yeni Facebook hesabı açıp arkadaşlarını uyardı. - TEKİRDAĞ
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