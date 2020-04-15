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Muhtarın hazırladığı "evde kal" videosu, büyükşehirlerdeki hemşehrilerine gönderildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir köyün muhtarı, çektiği "evde kal" videosunu sosyal medya ve mesaj yoluyla büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerine gönderdi.

15.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:46
Muhtarın hazırladığı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesindeki bir köyün muhtarı, çektiği "evde kal" videosunu sosyal medya ve mesaj yoluyla büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerine gönderdi.
Çepni Köyü Muhtarlığı ile Çepni Köyü Gönüllüler Derneği tarafından hazırlanan ve üzerinde "Sevdiklerin ve köyün için İstanbul 'da kal, evde kal" yazan afiş köy girişine asıldı.
Muhtar Metin Balcıoğlu, köy girişinde çektiği videoda, büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerine seslenerek, evlerinde kalmalarını istedi.
Köyün büyük bölümünün İstanbul'da yaşadığını dile getiren Balcıoğlu, "Kıymetli hemşehrilerim, ülkece mücadele ettiğimiz korona salgını sürecinde bizler de muhtarlık olarak gereken önlemleri alıyoruz. Genç yaşlı demeden köyümüzün tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerek İstanbul, gerek diğer illerde bulunan hemşehrilerim. Salgınını atlattıktan sonra hepinizi köyümüze bekliyoruz ama bu süreçte sizin ve büyüklerimizin sağlığı için köyümüze gelmeyelim." ifadelerini kullandı.
Köye bağlı Sakıziçi Mahallesi'nde karantina uygulandığını belirten Metin Balcıoğlu, "Şu anda köy merkezinde hastalık görülmedi. Hep birlikte köyümüz için ele ele verip bu sıkıntılı günleri birlikte atlatalım. Muhtarlığımız ve derneğimizin sizlere ortak çağrısıdır. Sevdiklerin için, köyün için İstanbul'da kal, evde kal, sağlıklı kal. Hepinize sağlıklı günler diliyorum." diye seslendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, İstanbul, Tosya, Güncel
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