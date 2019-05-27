Muhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

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'Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü' başlıklı haberimizi, ek bilgi ve detaylarla yeniden veriyoruz.

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Emrah KIZIL/ HAZRO (Diyarbakır),- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın (34) kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda muhtar Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) öldü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hazro'nun Kırmataş köyünde meydana geldi. Aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, Kırmataş İlkokulu önünde hareket halindeyken, husumetlileri olduğu belirtilen 4 kişi tarafından uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş altına alındı. Saldırganlar kaçarken, yoldan çıkıp arazide duran minibüsteki sürücü Hasan Bıkmış ile babası Piresin, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan muhtar Hasan Bıkmış ve babası Piresin Bıkmış kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri devam eden Ahmet ve annesi Emine Bıkmış'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olay yeri ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarmalar, gri bir otomobille kaçtıkları belirtilen olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren Hasan Bıkmış'ın, İzmir'de yaşayan kız kardeşini tartakladığı için kardeşlerini bu kente gönderip, eniştesini dövdürdüğü, pusuyu kuranların da eniştesinin yakınları olduğu iddia edildi.



Kaynak: DHA