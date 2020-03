Muhtarın portakallı, tül perdeli, kolonyalı, maskeli 'korona' önlemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir muhtar, evrak ve belgelerini almak için muhtarlığa gelen vatandaşlara, önce dezenfektan, eldiven, maske, ardından da portakal ikram ediyor. Vatandaşlarla sosyal mesafeyi de arasına çektiği tülden bariyerle sağlayan muhtar, vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda da bilgilendirmeler yapıyor.Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın , yeni tip korona virüsü (Kovid-19) konusunda mahalleyi uyarmak için muhtarlık binasına 2 kasa portakal, eldiven, maske, dezenfektan ve kolonya standı kurdu. Muhtarlığa evrak almak için gelen vatandaşlara önce dezenfektan ikram eden Aydın, ardından eldiven ve maske takmalarını sağlayarak, virüsün önlenmesi için evlerinden çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Hijyeni sağladıktan sonra vatandaşlara istedikleri belge ve evrakları veren Aydın, ardından portakal ikram ederek, bol bol C vitamini tüketmeleri gerektiği bilgisinde bulunuyor.Dünyanın ve Türkiye'nin korona virüsle karşı karşıya geldiğini ifade eden muhtar Aydın, "Biz de vatandaşlarımızı uyarmak ve bilgilendirmek istedik. Onlara eldiven, maske ve portakal konusunda uyardık. Amacımız vatandaşlara katkı sağlamaktı. İnşallah faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda mahalleliye portakal da verdim. Korona virüsünün C vitamini ve D vitamini ile tedavi ettikleri yönünde haberler var. Biz de vatandaşa uyarı olsun, bol bol vitamin tüketsinler diye portakal verdik" dedi.Evrak almak için muhtarlığa gelen ve muhtar Mustafa Aydın'dan eldiven, maske ve portakal alan 61 yaşındaki Fatma Beynen ise, "Muhtarımız sağlık konusunda bizi uyardı. Bizlerin C vitamini tüketmesini söyledi. 'Mümkün olduğunca evden çıkmayın' dedi. Zaten bunu haberde de söylüyorlar. 61 yaşındayım, bu kurallara uymam gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

