Haberler » Güncel » Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi - Haber

Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.

10.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:06Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi
'nin Keşan ilçesine bağlı köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.
Sit alanından kum alınması sonrası, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Koydan alınan kum kamyonlarla koya getirilerek alındığı çukura dolduruldu, plaj iş makinesiyle düzeltildi.
Mecidiye Köyü Muhtarı Ali , AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski belediye binasını otel olarak kullanmak için yaptıkları tamirat ve tadilatta kullanmak için koydan kum aldıklarını hatırlattı.
Kumun kullanmadıkları bölümünün koya getirildiğini belirten Balaban, "Bu kadar sansasyon olacağını, gürültü kopacağını bilmiyordum. Bunun için de kamuoyundan özür dilerim. Aldığımız kumları da geri getirdik. Yerine bıraktık, tesviyesini yaptık." dedi.
Koydan kum almanın yasak olduğunu bilmediğini ifade eden Balaban, aynı yerden önceki yıllarda da derenin ağzını açmak için kum alındığını, bunun izinle yapıldığını öğrendiğini söyledi.
Olay
Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etmişti.
Kumun alındığı yerde çukur alanlar oluşurken, bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilmişti.
Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Balaban savcılığa giderek ifade vermişti.

Ekrem Canalp, Mecidiye, Balaban, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Haber
15:52  Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi (2) - Haber
15:52  Mardin Valisi Yaman, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haber
15:49  Bozkurt: "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar" - Haber
15:47  Beylikdüzü Hayvan Bakımevi'ne 500 kilo mama bağışı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 15:55:08