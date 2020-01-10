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Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.

10.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:36
'nin Keşan ilçesine bağlı köyündeki sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz alınan kum, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla koya getirildi.
Sit alanından kum alınması sonrası, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Koydan alınan kum kamyonlarla koya getirilerek alındığı çukura dolduruldu, plaj iş makinesiyle düzeltildi.
Mecidiye Köyü Muhtarı Ali , AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski belediye binasını otel olarak kullanmak için yaptıkları tamirat ve tadilatta kullanmak için koydan kum aldıklarını hatırlattı.
Kumun kullanmadıkları bölümünün koya getirildiğini belirten Balaban, "Bu kadar sansasyon olacağını, gürültü kopacağını bilmiyordum. Bunun için de kamuoyundan özür dilerim. Aldığımız kumları da geri getirdik. Yerine bıraktık, tesviyesini yaptık." dedi.
Koydan kum almanın yasak olduğunu bilmediğini ifade eden Balaban, aynı yerden önceki yıllarda da derenin ağzını açmak için kum alındığını, bunun izinle yapıldığını öğrendiğini söyledi.
Olay
Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etmişti.
Kumun alındığı yerde çukur alanlar oluşurken, bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilmişti.
Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Balaban savcılığa giderek ifade vermişti.
Muhtarın sit alanı koydan izinsiz aldığı kumlar alındığı yere getirildi

Ekrem Canalp, Mecidiye, Balaban, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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