15.07.2019 09:11
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Muhtarlar 15 Temmuz şehitleri anısına sahaya çıktı

Muhtarlar 15 Temmuz şehitleri anısına sahaya çıktı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 33 mahalle muhtarının katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 33 mahalle muhtarının katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Tufanbeyli Miktat Birer Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvada konuşan Kaymakam Ferhat Atar, katılımcı takımlara başarı diledi.

Turnuva Koordinatörü Tufanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mürsel Erçil ise organizasyonu FETÖ'nün hain darbe girişiminin bastırılması esnasında yaşamlarını yitiren şehitler anısına ithaf ettiklerini dile getirirken, "Bu turnuvanın kazananı yok dostluk kazandı" dedi.

Turnuvaya katılan futbolculara madalyalar takıldı. Tufanbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ekrem Keçe tarafından turnuvaya katılan muhtarlara hayvancılıkla uğraştığı için ödül olarak hayvan yemi veridi. - ADANA
Kaynak: İHA
Tufanbeyli, Futbol, Adana, Güncel

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